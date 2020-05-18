МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется в понедельник на улучшении внешнего фона, в частности, вслед за взлетевшей стоимостью нефти марки Brent и на интересе инвесторов к рублевым активам, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск понедельника снижался на 67 копеек — до 72,91 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 78,79 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 6,09% — до 34,48 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Курс рубля начал торги недели с уверенного роста на фоне дорожающей нефти Brent, которая смогла закрепиться выше 34 долларов за баррель. В результате доллар закрепился под отметкой в 73 рубля, а евро – под уровнем в 79 рублей.

Кроме того, позитивную динамику показывают отечественные и зарубежные фондовые индексы, а также фьючерсы на американские биржевые индексы, которые к текущему моменту прибавляют порядка 1,2-1,55%.

"Рубль начал новую неделю попыткой укрепиться ниже 73 к доллару. Поддержку оказывают рост цен на нефть, ралли ОФЗ и старт налогового периода", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

На текущую неделю приходится подготовка к пику налоговых платежей 25 мая, напоминают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

В то же время они обращают внимание, что при текущих уровнях цен на нефть объем налогов, уплачиваемых экспортерами в бюджет, довольно низок. В этой связи дополнительное предложение валюты на рынке в преддверии уплаты налогов вряд ли значимо скажется на котировках российской валюты, полагают они.

Жирнов и Евдокимова также указывают, что аукционы по размещению ОФЗ продолжают проходить успешно, в том числе при участии нерезидентов, создающих дополнительный спрос на российскую валюту.

К концу первой половины дня рубль показывал одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Общую поддержку валютам развивающихся рынков — например, вместе с рублем росли валюты Турции, ЮАР и Мексики — оказывал благоприятный фон на международных рынках – все основные фондовые площадки находились в зеленой зоне. При этом рублю дополнительную помощь оказывали котировки нефти, обновлявшие более чем одномесячный максимум", — говорит аналитик.

Стоит добавить, что в последние дни Банк России сократил примерно вдвое объемы продаж валют по сравнению с концом апреля, что обусловлено завершением конвертации требуемой валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка, обращает внимание эксперт.

"Тем не менее, рост предложения валюты на рынке за счет операций ЦБ продолжит оказывать поддержку отечественной валюте за счет нарастающего эффекта с момента начала продаж в марте. Одновременно спрос на валюту продолжает ограничивать остановка импорта из-за закрытия международных границ", — отмечает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка ожидает торги в диапазоне 72,70-74 рубля за доллар.

Текущая неделя небогата на значимые события, поэтому динамика рубля будет определяться взаимной риторикой США и Китая, а также динамикой распространения вируса в мире на фоне смягчения режима карантинов, считают аналитики Нордеа-банка.