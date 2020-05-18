МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно растет в понедельник вслед за нефтью и рублем, прибавляя порядка 3-4% по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.53 мск рос на 2,87%, до 2668,33 пункта, индекс РТС — на 4,11%, до 1153,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 68 копеек, до 72,9 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 6,22%, до 34,52 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 3,47%, обыкновенные акции – на 5,31%), акции "Лукойла" (4,31%), "Норникеля" (4,28%), "Роснефти" (4,19%), Polymetal (3,16%), а также акции "Яндекса" (3,1%), обыкновенные акции "Мечела" (2,79%) и акции "Газпрома" (2,7%).

К текущему моменту префы "Башнефти" снижаются на 4,99% (ранее в ходе торгов падали на 10,8% — до 1305 рублей), обыкновенные акции – на 0,79% (опускались на 3,4% — до 1710,5 рубля).

"Снижение акций "Башнефти" – это реакция рынка на слабую отчётность. Прибыль в первом квартале упала более чем в шесть раз, а выручка сократилась на 20,6%. Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденды (по результатам 2019 года — ред.) в размере 107,81 рубля на акцию, что существенно ниже выплат за 2018 год, когда дивиденды составили 158,95 рубля на акцию. Вряд ли результаты 2020 года у компании будут лучше, чем в 2019 году. Поэтому уже сегодня происходит переоценка бумаг в соответствии с их потенциальной доходностью", — прокомментировал ситуацию с бумагами нефтяной компании Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Андрей Русецкий из УК "БКС" отмечает, что акции "Башнефти" реагируют негативно на решение распределить на дивиденды порядка 25% чистой прибыли за 2019 год. Сама "Роснефть" (материнская компания) платит 50% и, соответственно, ожидания рынка были примерно на этом уровне, обращает внимание он.

"Ещё одним фактором резкого падения котировок является низкая ликвидность бумаг, что приводит к существенным колебаниям цены. В целом, действия "Башнефти" укладываются в общую логику снижения дивидендов и отсрочки их выплат, которые мы наблюдаем в текущем году у большинства компаний", — говорит эксперт. У акций "Башнефти" имеется высокий потенциал роста по мере увеличения коэффициента дивидендных выплат, только раскрытие данного потенциала не произойдет быстро, добавляет Русецкий.

"Акции сильно упали на открытии в первые минуты торгов, когда ликвидность обычно невысокая. Объем продажи акций за столь короткий период в 2-3 раза превысил средний дневной оборот, поэтому часть потерь неизбежно будет отыграна", — также замечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Для "Башнефти" снижение дивидендных выплат за 2019 год практически на треть по сравнению с предыдущими периодами — это экстраординарное явление, отмечает аналитик. "Бумага входит в топ дивидендных идей российского рынка. Пересмотр дивиденда игроки восприняли болезненно", — добавляет он.

Также среди лидеров снижения – бумаги "Группы ГАЗ" (префы снижаются на 1,37%, обыкновенные акции – на 0,53%), акции ОВК (-0,74%), "Фосагро" (-0,58%), ЧТПЗ (-0,51%), а также акции "М.Видео" (-0,52%) и обыкновенные акции "Акрона" (-0,14%).

ПРОГНОЗЫ

Перед российскими индикаторами, также как и американскими, по-прежнему стоит задача преодоления важных сопротивлений, расположенных в районе 2720 и 1170 пунктов для индексов Мосбиржи и РТС соответственно, указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Сегодня совет директоров "Лукойла" обсудит вопрос о выплате дивидендов, напоминают аналитики "ВТБ Капитала".