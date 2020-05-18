МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы подскакивают в понедельник более чем на 2% на новостях о вакцине против нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 2,96%, до 24214 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,06%, до 9284,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,84%, до 2927,58 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 32,9%.

Кроме того, страны мира продолжают снимать ограничения, установленные с целью сдержать распространение коронавируса, что позволяет открывать всё больше предприятий.

Кроме того, акции нефтяных компаний значительно дорожают на предторгах вслед за подъемом нефтяного рынка: бумаги Chevron — на 3%, Conoco Phillips — на 5,4%, Exxon Mobil — на 4,3%.