МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ в первом квартале 2020 года снизилась на 2,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 52,9%, свидетельствуют данные Банка России.

Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, в первом квартале снизился на 1,05 миллиарда долларов (или на 4,7%) — до 21,296 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 января 2020 года доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составляла 55%, объем — 22,344 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).