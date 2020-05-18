МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник увеличиваются на 2-3%, поддерживают настроение трейдеров новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,21%, до 24446,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,1%, до 9204,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,77%, до 2943,15 пункта.

Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях. Акции компании дорожают на торгах почти на 20%.

Удорожание нефти в понедельник поддерживает стоимость акций энергетических компаний США. Акции Exxon Mobil дорожают на 5,9%, Chevron — на 3,7%, ConocoPhillips — на 8,1%. Июльские фьючерсы на нефть Brent дорожают на 7,6%, WTI — на 10%.

Способствует росту индексов также коррекционная динамика. За прошлую неделю индексы Dow Jones и S&P 500 снизились почти на 2% из-за опасений вокруг перспектив восстановления экономики на фоне слабой макростатистики и предупреждений главы Федрезерва.

Позднее на текущей неделе, а именно в среду, будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам встречи, которая прошла 28-29 апреля, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры надеются получить больше информации по планам регулятора по монетарной политике. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.