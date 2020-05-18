МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить решение об увеличении уставного капитала примерно на 2,3%, следует из сообщения компании.

По закрытой подписке в пользу дочерней организации — АО "Полюс Красноярск" — планируется разместить 3,13 миллиона дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 рубль, что составляет, примерно, 2,3% от уставного капитала "Полюса". Цена размещения будет предложена позже, форма оплаты — в рублях.

Внеочередное собрание акционеров компании в форме заочного голосования назначено на 22 июня, реестр для участия в нём закрывается 29 мая.

Общий размер акционерного капитала "Полюса" составляет 134 миллиона 261,084 тысячи акций. Размер пакета материнской структуры Polyus Gold International Ltd. — 76,84% (конечный бенефициар — Саид Керимов), менеджменту компании принадлежит 0,83% ценных бумаг.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.