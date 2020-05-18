МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером на фоне общего подъема мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,13%, или на 19,35 доллара, до 1736 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,78%, до 17,378 доллара за унцию.

Утром стоимость золота достигала максимума с сентября 2012 года в 1774,8 доллара. При этом цена на металл начала опускаться, в то время как на нефтяном и фондовых европейских и американских рынках в понедельник наблюдается заметный рост. Нефть дорожает на 9-12%, основные европейские биржи растут на 4-5%, а американские — на 2-3%.

Давление на золото также оказывает рост курса доллара. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.