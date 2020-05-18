МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в понедельник подскочил на 3,9-5,5% по индексам на фоне дорожающей нефти и обновил максимумы с 30 апреля.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 3,87%, до 2694,25 пункта, индекс РТС — на 5,45%, до 1167,88 пункта. В течение торгов понедельника оба индекса обновили максимумы с 30 апреля: 2694,25 пункта и 1167,95 пункта соответственно.

Рынок нефти вечером растет на 8,9%, до 35,38 доллара за баррель сорта Brent.