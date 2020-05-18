МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 8,08%, до 5,1 доллара, "Новатэка" — на 7,94%, до 146,9 доллара, "Лукойла" — выросла на 6,81%, до 71,18 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 5,93%, до 5,23 доллара, "Газпром нефти" — на 3,23%, до 22,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 7,2%, до 29,48 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 5,11%, до 11,72 доллара, НЛМК — на 5,7%, до 17,05 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 3,21%, до 0,93 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,03%, до 10,28 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,2%, до 14,88 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 2,93%, до 3,87 доллара, цена бумаг "Магнита" — на 4,9%, до 10,91 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,47%, до 2,08 доллара.