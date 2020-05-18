МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ ощутимо вырос и обновил максимумы с конца апреля на внешнем позитиве. Уверенный рост западных фондовых рынков и скачок нефтяных котировок к максимумам с начала апреля поддержали рост рынка акций РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 3,87%, до 2694,25 пункта, индекс РТС — на 5,45%, до 1167,88 пункта. В течение торгов понедельника оба индекса обновили максимумы с 30 апреля: 2694,25 пункта и 1167,95 пункта соответственно, показав максимальный за несколько недель рост.

АКЦИИ РФ ОПЕРЛИСЬ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок в понедельник получал позитивные внешние сигналы, которые помогали ему уверенно расти.

Западноевропейские рынки выросли на 4,3-5,6% по индексам на ожиданиях по ослаблению ограничительных мер из-за коронавируса. Министры иностранных дел Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Словении в ходе видеоконференции обсудили скоординированный подход к восстановлению свободы передвижения и путешествий в Евросоюзе и подписали совместную декларацию.

Американский рынок вечером рос на 2,3-3,4%. Однои? из причин энергичного возврата спроса на риск на мировых рынках стало заявление руководства ФРС о том, что спад экономическои? активности в США будет кратковременным, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер"

Рынок нефти раллировал в течение дня и вечером прибавлял 8,6%, до 35,28 доллара за баррель. Инвесторы оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

В лидерах роста на этом фоне закономерно оказались акции "Роснефти" (+7,1%), "Татнефти" (+6,8%), "Новатэка" (+5,1%), "Газпрома" (+4,7%).

Бумагам "Лукойла" (+6,1%), кроме дорогой нефти, помогли новости о рекомендациях совета директоров нефтяной компании выплатить финальные дивиденды по итогам прошлого года в размере 350 рублей на обыкновенную акцию (суммарно за год — 542 рубля на одну акцию).

Снизились в цене акции "М.Видео" (-1,2%), "Акрона" (-0,8%), "Фосагро" (-0,8%), "Полюса" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник перешли к уверенному росту и вновь закрепились в рамках диапазонов 2600-2700 и 1100-1170 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочная техническая картина, несмотря на уверенный рост, однако, остается нейтральной до закрепления индикаторов выше апрельских максимумов 2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2650-2730 пунктов", — оценила она.

Текущий рост как на фондовом, так и на сырьевом рынках носит неустойчивый характер и опирается во многом на надежды и оптимистичные ожидания участников торгов, предупреждает Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Возможная вторая волна пандемии COVID-19 и усиление торговой конфронтации между США и КНР — это серьезные потенциальные риски, несущие массу неопределенности. Поэтому после позитивного всплеска мы не исключаем умеренной фиксации прибыли на фондовых рынках. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет колебаться в диапазоне 2630-2690 пунктов", — оценил эксперт.