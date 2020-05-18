МОСКВА, 18 мая/ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос против доллара на фоне ощутимо дорожающей нефти.

Общий рост аппетита к риску помог рублю обновить локальные максимумы против основных резервных валют в понедельник.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.54 мск снижался на 81 копейку, до 72,77 рубля, курс евро — на 17 копеек, до уровня 79,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар снижался до 72,57 рубля — минимума с 13 марта, евро – до 78,72 рубля — минимума с 6 марта.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ

Российская валюта в течение торгов понедельника уверенно росла на фоне активизации глобального спроса на рисковые активы.

Однако главный импульс пришел от рынка нефти, который раллировал в течение дня и вечером прибавлял 7%, до 34,76 доллара за баррель.

Нефтетрейдеры оценивают возможность восстановления спроса на нефть по мере ослабления введенных ранее карантинных ограничений в разных странах мира в связи с коронавирусом. Ожидания восстановления спроса также поддерживает снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

Западноевропейские рынки выросли на 4,3-5,6% по индексам на ожиданиях по ослаблению ограничительных мер из-за коронавируса.

Американский рынок вечером рос на 2,5-3,8%. Однои? из причин энергичного возврата спроса на риск на мировых рынках стало заявление руководства ФРС о том, что спад экономическои? активности в США будет кратковременным, полагают эксперты.

В итоге, доллар и евро вечером падали к рублю на 0,2-1,1%. Рублевая цена нефти повысилась до уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс рубля будет колебаться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Волатильность на нефтяном рынке может возрастать на этои? неделе ввиду экспирации очередного фьючерсного контракта WTI – инвесторы могут опасаться повторения ситуации с маи?скими контрактами, когда цены были выведены в отрицательную зону. В то же время считаем, что поддержка рублю со стороны растущего долгового рынка сохранится – процесс учета в стоимости долговых бумаг возможного активного снижения ключевои? ставки ЦБ РФ в начале июня продолжится на этои? неделе", — оценил он.

Валюта США не смогла удержаться выше 73 рублей, а в отдельные минуты вплотную подходила к отметке 72,5, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Ближайшая цель падения доллара – 72 рубля. Если российская валюта сумеет продавить эту планку, то мы сможем увидеть 71,4 рубля за доллар. Это может случиться в течение текущей недели и, вероятно, будет происходить более плавно, чем сегодня", — оценил он.

Технически российская валюта не выглядит перекупленной и способна в ближайшие дни продолжать попытки укрепления, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"При этом курс оказался неспособен закрепиться ниже 79 рублей за евро. Тем не менее, пока котировки остаются ниже 80 рублей за евро, сохраняя потенциал закрыть гэп, который был образован в начале марта (тогда евро подскочил с 77,5 рубля выше 80 рублей)", — добавил он.