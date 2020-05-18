ВАШИНГТОН, 18 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали рост на 2-4%, трейдеры обратили внимание на новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Это стало самым серьезным ростом за прошедшие полтора месяца.

На закрытии торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже по состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,85%, до 24597,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,44%, до 9234,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,15%, до 2953,91 пункта.

Поддерживают торги новости биотехнологической компании Moderna Inc о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях. Акции компании по итогам торгов подорожали на 19,96%.

Удорожание нефти в понедельник поддерживало стоимость акций энергетических компаний США. Акции Exxon Mobil подорожали на 7,95%, Chevron — на 5,33%, ConocoPhillips — на 6,68%. Июльские фьючерсы на нефть Brent дорожали на 8,58%, WTI — на 10,19%.

Способствует росту индексов также коррекционная динамика. За прошлую неделю индексы Dow Jones и S&P 500 снизились почти на 2% из-за опасений вокруг перспектив восстановления экономики на фоне слабой макростатистики и предупреждений главы Федрезерва.

В среду будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам встречи, которая прошла 28-29 апреля, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры надеются получить больше информации по планам регулятора по монетарной политике. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.