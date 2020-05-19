МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс евро незначительно снижается по отношению к доллару во вторник утром в рамках коррекции после роста в течение двух торговых сессий подряд, за которые европейская валюта подорожала к американской на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,091 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0912 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,4 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 99,65 пункта.

Курс евро снижается к доллару во вторник после нескольких дней уверенного роста. В понедельник вечером рост курса евро усилился после того, как Германия и Франция выступили с предложением, чтобы создаваемый в настоящее время усилиями ЕС фонд восстановления европейской экономики был обеспечен финансированием в объеме 500 миллиардов евро.

В то же время курс более надежной иены немного снижается к доллару во вторник на оптимизме вокруг возможного появления вакцины от COVID-19. Так, участники торгов обратили внимание на новости биотехнологической компании Moderna о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

"Мы видим улучшение рисковых настроений в надежде на вакцину", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).