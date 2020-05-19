МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно снижается во вторник после роста на 2,4% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,29% — до 2,415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом в понедельник цена на медь выросла на 2,4%.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,62% — до 5317,5 доллара, алюминия — на 2,33%, до 1496 долларов, цинка — на 3,19%, до 2024 доллара за тонну.

Инвесторы на рынке меди фиксируют прибыль после роста цен. Он был связан с общим улучшением рисковых настроений на рынках на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений и возобновления работы производств по всем миру.