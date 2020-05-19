Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно укрепляется к основным валютам на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 29 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 79,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,66% — до 35,03 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200519/831470291.html