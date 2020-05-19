МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно укрепляется к основным валютам на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 29 копеек — до 72,39 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 79,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,66% — до 35,03 доллара за баррель.