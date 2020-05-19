МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется во вторник на фоне роста аппетита к рисковым активам и на поддержке налогового периода в РФ, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.34 мск вторника снижался на 44 копейки — до 72,24 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 79,13 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent после роста на утренних торгах выше 35 долларов за баррель к текущему моменту перешел к небольшому снижению и теряет 0,23% — до 34,73 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля начал торги вторника с уверенного роста на фоне возвращения аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам. Кроме того, поддержку рублю оказывает налоговый период и нефть Brent, которая торгуется в районе 35 долларов за баррель, отмечают эксперты.

В ходе торгов рубль смог в моменте прибавить к доллару 45 копеек и укрепиться до 72,23 рубля. К евро отечественная валюта максимально росла на 27 копеек — до 79,03 рубля.

Курс рубля в текущее время также сильнее растет к американской валюте, чем к европейской на фоне укрепления евро на международном рынке форекс.

Курс евро поднимается на 0,35% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0952 доллара.

Как отмечают аналитики Росбанка, евро устремился выше отметки 1,09 против доллара после сообщений об обсуждении в ЕС дополнительного пакета помощи. Германия и Франция предложили создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро, напоминают аналитики.

"Налоговый период, рост нефти и позитивная динамика мировых рынков акций после ослабления режима самоизоляции в ключевых странах сместили баланс в пользу покупателей рубля. Рубль — одна из самых сильных валют развивающихся рынков благодаря низкому госдолгу, сохранению инвестиционного рейтинга и началу цикла смягчения монетарной политики", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

Рубль укрепляется наряду с большинством других валют на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Под влиянием роста аппетита к риску индекс доллара во вторник утром обновил более чем недельный минимум, указывает аналитик.

"Кроме того, рублю не менее существенную поддержку продолжает оказывать восстановление цен на нефть под влиянием ожиданий восстановления мировой экономики и рекордного сокращения мировой добычи нефти. Также на внутреннем рынке сохраняется высокий спрос на отечественную валюту в контексте покупок ОФЗ, интерес к которым усилился на ожиданиях по дальнейшему снижению ключевой ставки", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка ожидает, что до конца дня курс рубля будет торговаться в диапазоне 72-73 рубля за доллар.

Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего в среду аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю.

Кравченко из ИК "Велес Капитал" напоминает, что ближе к вечеру внимание участников финансового рынка будет сфокусировано на очередном выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Не исключено, что в ходе выступления Пауэлл вновь пообещает сделать все необходимое со стороны ФРС для скорейшего восстановления экономического роста в США, что может усилить рост индексов на мировых площадках, добавляет аналитик.