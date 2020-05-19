МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Банк России принял решение об эмиссии 34-го, 35-го и 36-го выпусков купонных облигаций (КОБР) по 300 миллиардов рублей каждый, следует из сообщения регулятора.

"Банк России принял решение об осуществлении эмиссии тридцать четвертого, тридцать пятого и тридцать шестого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-34, выпуске КОБР-35 и выпуске КОБР-36", — говорится в сообщении.

Согласно материалам ЦБ, дата начала размещения 34-го выпуска КОБР — 9 июня, 35-го выпуска — 14 июля, 36-го выпуска — 11 августа. Дата погашения — 9 сентября, 14 октября и 11 ноября соответственно.

Ставка купона облигаций по всем трем выпускам установлена в размере ключевой ставки Банка России. Номинальная стоимость одной облигации всех трех выпусков — 1000 рублей. Количество облигаций в каждом выпуске — 300 миллионов штук.

"В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности", — отмечает регулятор.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года). Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.