МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы не показывают ярко выраженной динамики во вторник, инвесторы сохраняют осторожность перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,22%, до 24453 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 9323 пункта. Минутами ранее показатель находился в "зеленой зоне". Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 падает на 0,36%, до 2937,38 пункта.

Трейдеры отказываются от активной торговли перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник. Инвесторы ожидают, что глава регулятора даст некоторые сигналы о состоянии экономики страны и перспективах ее развития.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после роста бирж на предыдущей торговой сессии. По итогам понедельника основные индексы выросли на 2-3,8% на оптимизме вокруг создания вакцины от коронавируса.

Инвесторы также ожидают публикации экономических статданных о числе новостроек в стране в апреле. Аналитики прогнозируют снижение их количества на 24% в месячном выражении, до 927 тысяч против 1,216 миллиона в марте.