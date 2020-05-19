МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно уменьшаются после ралли днем ранее, трейдеры ожидают выступление главы Федрезерва позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.55 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,74%, до 24415,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,2%, до 9252,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,4%, до 2942,2 пункта.

Позднее во вторник рынки ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить от главы центробанка некоторые сигналы о состоянии экономики страны и перспективах ее развития.

Снижение индексов поддерживается также коррекционной динамикой. В понедельник индексы выросли на 2-4% после новостей об успехах Moderna Inc в разработке вакцины от коронавируса, которая показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

Акции Walmart дорожают на 2,1% после публикации квартальной отчетности. По итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершившегося 30 апреля) консолидированная чистая прибыль компании увеличилась на 3,9% в годовом выражении и составила 3,99 миллиарда долларов. Выручка выросла в годовом выражении на 8,6%, составив 134,6 миллиарда долларов при прогнозе в 132,8 миллиарда.