МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером на фоне сохранения опасений вокруг перспектив развития мировой экономики, что поддерживает спрос на активы-"убежища", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8%, или на 13,95 доллара, до 1748,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,75%, до 17,858 доллара за унцию.

Трейдеры более склонны к приобретению надежных активов, к которым относится золото в свете сохранения опасений относительно перспектив развития мировой экономики.

"Мы смотрим на слабые экономические прогнозы, агрессивную политику центробанков и геополитическую напряженность, что должно поддержать высокие цены на золото", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы обратили внимание на слабую статистику по числу новостроек в США. Показатель в апреле оказался хуже прогноза аналитиков и составил 891 тысячу, что на 30% ниже показателя прошлого месяца. Эксперты ожидали, что показатель опустится до 927 тысяч.

Дополнительную поддержку золоту также продолжает оказывать неопределенность вокруг отношений США и Китая. Инвесторы обратили внимание на то, что США обвинили Китай в вспышке пандемии и настояли на расследовании.