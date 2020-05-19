МОСКВА, 19 мая — Dow Jones. Торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, а теперь и пандемия коронавируса оказывают негативное влияние на британский фунт, и положение валюты может продолжить ухудшаться.

В мае фунт упал примерно на 3,0% против доллара США, что является наихудшим результатом среди основных валют. С начала года падение фунта против доллара составило 8,0%, более значительное снижение продемонстрировали лишь новозеландский доллар и норвежская крона. Тем временем ослабление фунта против евро составляло 2,8% в мае и 5,4% с начала года.

Как низко может опуститься фунт? По мнению Найджела Грина, главы независимого финансового консалтинга deVere Group, пара фунт/доллар может достичь 1,18. Эксперт полагает, что падение пары еще на 3,0% с текущего уровня 1,22 может произойти уже к концу июня.

"Фунт оказался под давлением еще со времен референдума о членстве Великобритании в ЕС в 2016 году и последовавшей политической неопределенности. С момента референдума фунт утратил примерно 20% своей стоимости", — заявил Грин.

Пандемия коронавируса, которая стала потрясением для экономик по всему миру, является дополнительным негативным фактором для фунта, отметил он.

"Пандемия Covid-19 стала очередным ударом по фунту, поскольку заставила инвесторов вкладываться в активы-убежища и увеличила потребность в (долларовой) ликвидности. От сложившейся ситуации выиграл доллар США, а фунт, соответственно, проиграл", — сказал Грин.

Эксперт прогнозирует, что пара фунт/доллар может упасть до 1,17-1,18, поскольку инвесторы начинают беспокоиться о потенциальных последствиях отсутствия торгового соглашения между Великобританией и ЕС, а также об ущербе от пандемии. Опубликованные во вторник официальные данные показали, что число заявок на пособие по безработице в Великобритании в апреле выросло до 856 500, рекордного максимума.

Британское правительство затрудняется оказать поддержку британской экономике на фоне грядущих переговоров с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подвергшийся критике в связи с запоздалой реакцией на вспышку коронавируса, пригрозил выйти из переговоров, если сторонам не удастся достичь существенного прогресса к следующему раунду консультаций, который пройдет в июне. Существует риск того, что при отсутствии торгового соглашения Великобритании и ЕС придется вести торговлю на базовых условиях ВТО.

"Дальнейшее ослабление фунта снизит покупательную способность и уровень жизни британцев, поскольку сделает импорт более дорогим, и возросшие издержки будут переложены на потребителей", — заявил Грин.

Более слабый фунт позитивно отразится на экспортном секторе Великобритании, однако эксперт отмечает, что примерно 50% экспорта производится с использованием импортных комплектующих, которые будут дорожать по мере ослабления национальной валюты.

"Сектор финансовых услуг, на который приходится 6,0% всей экономической активности, тоже пострадает, поскольку основан на иностранных инвестициях, которые, в свою очередь, полагаются на сильный фунт", — сказал Грин.

Падение фунта было также обусловлено тем, что инвесторы уловили намек на введение отрицательных процентных ставок в Великобритании, считают аналитики Rabobank. В преддверии очередного заседания Банка Англии, которое намечено на 18 июня, экономические данные, скорее всего, будут становиться только хуже, и это окажет давление на регулятор.

В Rabobank отмечают, что долгосрочный прогноз банка о падении пары фунт/доллар до 1,19 может быть пересмотрен.

— Автор Barbara Kollmeyer, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ