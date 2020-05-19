МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам торгов вторника повысился и обновил максимумы по индексам с 6 марта, когда произошел провал нефтяного рынка из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи с 31 марта.

Коррекционные настроения на мировых фондовых площадках и рынке нефти не помешали росту рынка акций РФ третий день подряд.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,65%, до 2711,72 пункта, индекс РТС — на 0,80%, до 1177,24 пункта. В течение торгов вторника оба индекса обновили максимумы с 6 марта: 2720,06 пункта и 1183,77 пункта соответственно.

РЫНОК РФ ВЫРОС ПО ИНЕРЦИИ

Российский фондовый рынок во вторник демонстрировал преимущественно повышательную динамику. Тон росту с утра задали повышавшиеся западноевропейские рынки.

Нефтяные котировки также продолжили обновлять максимумы с начала апреля, повышаясь во вторник до 35,76 доллара за баррель сорта Brent.

Однако к вечеру спрос на рисковые активы на глобальных торговых площадках сошел на нет в рамках фиксации прибыли. В итоге основные европейские фондовые индексы во вторник скорректировались вниз — в пределах 1%, кроме немецкого DAX (+0,15%), после роста на 4-5% днем ранее.

Нефть вечером теряла 1,2%, до 34,40 доллара за баррель сорта Brent. Коррекционное снижение цен на энергоресурсы произошло после их непрерывного роста с 14 мая, превысившего 22% за несколько дней.

Американский рынок вечером менялся разнонаправленно в пределах 0,5%. трейдеры ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее в ходе торгов. Инвесторы надеются получить от главы Центробанка некоторые сигналы о состоянии экономики страны и перспективах ее развития.

В лидерах роста в РФ оказались акции "РусГидро" (+2,7%), "Акрона" (+2,7%), "Норникеля" (+2,1%), "Лукойла" (+2%). Снизились в цене акции "ЛСР" (-1,5%), "Мосэнерго" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи поднялся выше сопротивления, расположенного на уровне 2700 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если "быкам" удастся закрепиться выше данной отметки, это может быть сигналом к продолжению восстановления российского рынка после обвала в начале марта", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник замедлили темпы повышения, но обновили пики с первой половины марта, поднявшись до 2720 и 1183 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В течение сессии можно было наблюдать некоторую неуверенность "быков", которая может предупреждать о грядущей фиксации прибыли, которая могла реализоваться уже во вторник. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2660-2750 пунктов", — добавила она.

"Завтра мы не ожидаем существенного изменения расстановки сил на россии?ском рынке акции?, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2660-2720 пунктов", — оценил Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".