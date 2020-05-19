МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Социальная сеть Facebook запускает сервис онлайн-торговли Facebook Shops, который призван оказать поддержку малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, сообщила компания.

"Компании могут выбрать продукты, которые они хотят представить…, а затем настроить внешний вид своего магазина… любой продавец независимо от размера бизнеса или бюджета может подключить его к сети и связаться с клиентами где и когда удобно", — говорится в релизе Facebook.

Компания также уточнила, что доступ к магазинам можно получить через Facebook или Instagram. Для общения с "продавцом" клиенты могут использовать WhatsApp, а также Messenger или Direct. Впоследствии клиенты смогут делать покупки прямо через чат в мессенджерах.

На прошлой неделе Facebook объявила о запуске сервиса групповой видеосвязи Messenger Rooms. Компания пояснила, что в нынешних условиях люди предпочитают использовать видеочаты для общения.

Соцсеть Facebook была основана Марком Цукербергом, тогда ещё 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.