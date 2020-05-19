МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером умеренно повышался против доллара и евро, несмотря на сползание к вечеру рынка нефти.

Налоговый период и соответствующий ему спрос на рублевую ликвидность помог рублю обновить двухмесячный максимум против основной резервной валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск снижался на 23 копейки, до 72,45 рубля, курс евро — на 4 копейки, до уровня 79,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар снижался до 72,205 рубля — минимума с 13 марта.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ СПРОСА НА ЛИКВИДНОСТЬ

Российская валюта в течение торгов вторника торговалась преимущественно в плюсе к основным резервным валютам.

Тон росту с утра задавали повышавшиеся по инерции западноевропейские рынки.

Нефтяные котировки также продолжили обновлять максимумы с начала апреля, повышаясь во вторник до 35,76 доллара за баррель сорта Brent.

В середине и во второй половине дня спрос на рисковые активы на глобальных торговых площадках сошел на нет в рамках фиксации прибыли. В итоге основные европейские фондовые индексы во вторник скорректировались вниз — в пределах 1%.

Нефть вечером теряла 1%, до 34,46 доллара за баррель сорта Brent. Коррекционное снижение цен на энергоресурсы произошло после их непрерывного роста с 14 мая, превысившего 22% за несколько дней.

Однако спрос на рублевую ликвидность, традиционный в рамках начала налогового периода мая в РФ, помог российской валюте удерживаться вечером в плюсе.

Подготовка инвесторов к объявленным на завтра Минфином РФ аукционам по размещению ОФЗ также поддержала спрос на рубли.

Минфин России 20 мая на аукционах предложит инвесторам на безлимитных аукционах ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Кроме того, Минфин предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,824 миллиарда рублей.

Наконец, рубль получил вербальную поддержку на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о замедлении инфляции и крепости рубля.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 2,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар вышел вниз из консолидации в диапазоне 73-75 рублей, в которой двигался с 23 апреля, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это может быть сигналом к продолжению снижения американской валюты и попыткам его отступления к нижней границе диапазона 70-73 рубля. При этом в ближайшие сессии рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовится к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующий понедельник", — оценил он.

Ожидается, что в среду курс будет колебаться в диапазоне 71,8-73,32 рубля за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Поддержка рубля вкупе с восстановлением ценовои? конъюнктуры рынка нефти может усилиться в том случае, если Минфину снова удастся удачно провести аукционы ОФЗ. С учетом надежд рынка на дальнеи?шее снижение уровня ключевои? ставки, потенциал ценового роста долгового рынка сохраняется, что также может выступать фактором в пользу рубля", — сказал он.