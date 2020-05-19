МОСКВА, 19 мая/ПРАЙМ/. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Велес траст" на уровне "А+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении управляющей компании.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО "Велес траст" на уровне "А+" со стабильным прогнозом", — сообщает УК.

В качестве позитивного фактора эксперты отметили высокий уровень достаточности и качества собственных средств: на 31 декабря 2019 года коэффициент достаточности собственных средств составил 154,7%. На оценку повлияла высокая диверсификация активов под управлением (доля крупнейшего объекта вложений в совокупных активах под управлением составила 16,8%).

На конец марта под управлением "Велес траста" было 11,3 миллиарда рублей. Собственные средства составляли 117,6 миллиона рублей. За всю историю управляющей компанией "Велес траст" было создано и принято в управление 29 паевых инвестиционных фондов, 20 ЗПИФ находятся под управлением на текущий момент.