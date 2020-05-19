МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Microsoft создала один из самых мощных в мире суперкомпьютеров на базе облака Azure для исследовательской организации OpenAI, говорится в сообщении Microsoft по итогам конференции Microsoft Build 2020.

"Microsoft разработала новый суперкомпьютер на базе облака Azure в сотрудничестве и эксклюзивно для OpenAI, некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. Он стал одним из 5 самых мощных суперкомпьютеров в мире (на основе открытых данных рейтинга TOP 500 Supercomputers)", — говорится в сообщении корпорации.

В нем уточняется, что суперкомпьютер создан специально для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов.

"Суперкомпьютер, разработанный для OpenAI – это единая система с более чем 285 тысячами процессорных ядер (CPU core), 10 тысячами графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера. Благодаря размещению в облаке Azure, суперкомпьютер обладает преимуществами современной облачной инфраструктуры, включая быстрое развертывание, надежность датацентров и доступ к сервисам Azure", — говорится в сообщении.

"Разработка нового суперкомпьютера для OpenAI – первый шаг на пути к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков во всем мире", — отмечает Microsoft.