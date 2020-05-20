ВАШИНГТОН, 20 мая /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии снижались, что связано с коррекцией после ралли днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи на 23.03 мск Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,59%, до 24206,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54% до 9185,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 1,05%, до 2922,94 пункта.

Снижение индексов поддерживается коррекционной динамикой. В понедельник индексы выросли на 2-4% после новостей об успехах Moderna Inc в разработке вакцины от коронавируса, которая показала хорошие результаты при клинических испытаниях. В понедельник индексы продемонстрировали самый бурный рост за последние полтора месяца.