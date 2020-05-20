МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду показывают смешанную динамику, инвесторы оценивают решение Народного банка Китая по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,45% — до 2885,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1811,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 24364,49 пункта. Японский индекс Nikkei 225 тем временем рос на 1,06% — до 20650,27 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,35%, до 1987,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 5586 пунктов.

Народный банк Китая (Центробанк) в среду оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Неизменной с прошлого месяца осталась и пятилетняя ставка LPR — на уровне 4,65%, оправдав прогнозы экспертов.

Трейдеры в Азии также обратили внимание на итоги торгов американских бирж во вторник. Фондовые индексы США закрылись снижением на 0,5-1,5%. На этом фоне участники рынка колеблются между надеждами на восстановление экономики и постепенным открытием стран, и опасениями по поводу экономического спада, вызванного пандемией.

Инвесторы надеются, что экономика и корпоративные прибыли начнут восстанавливаться после пандемии, поскольку страны по всему миру постепенно открываются. Тем не менее, по-прежнему существует обеспокоенность по поводу того, что ослабление карантина и возобновление деятельности предприятий могут привести к еще одному всплеску заражений.