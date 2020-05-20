МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сенат США может рассмотреть принятие нового закона, который в конечном итоге запретит многим китайским компаниям размещать акции на американских биржах, сообщает агентство MarketWatch со ссылкой на данные консалтинговой компании Veda Partners.

"Закон обяжет китайские компании доказать, что они не принадлежат и не контролируются иностранным правительством", — пишет агентство. Кроме того, они должны будут пройти аудит Комитета по надзору за отчётностью публичных компаний — некоммерческого органа, который контролирует аудиты всех американских компаний, которые хотят привлечь средства на рынках.

По словам директора по экономической политике Veda Partners Генриетты Трейз (Henrietta Treyz), соответствующий законопроект готовится представить для голосования в сенате в ближайшее время сенатор Джон Кеннеди, республиканец из Луизианы.

Как уточнили юристы агентству, китайские компании, акции которых торгуются на американских фондовых биржах, освобождены от существенного финансового контроля. Агентство добавляет, что данный законопроект — не первая попытка реформировать эту ситуацию, сложившуюся в результате соглашения 2013 года между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и китайскими регуляторами. "Но в связи с ухудшением отношений между США и Китаем в год выборов в Америке шансы на то, что этот законопроект станет законом, выше, чем ранее", — сказала Трейз.

Агентство добавляет, что американо-китайская экономическая комиссия составила в 2019 году список из более чем 600 китайских компаний, котирующихся на американских фондовых биржах, включая Alibaba, Baidu и JD.com. "Все они могут быть исключены из котировального списка, если этот закон будет принят", — добавляет MarketWatch.