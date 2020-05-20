МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться по рублевому индексу Мосбиржи и перешел к символическому росту по долларовому РТС на фоне укрепления рубля к американской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды снижался на 0,15% — до 2707,57 пункта, индекс РТС рос на 0,03% — до 1177,59 пункта.

Рынок акций РФ открылся небольшим снижением по основным индексам: индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, РТС — на 0,2%.

Курс рубля прибавляет к доллару 10 копеек — до 72,37 рубля.