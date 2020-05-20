МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,29% — до 5,14 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 148,9 долларов, "Лукойла"- росла на 0,29%, до 72,89 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,06% — до 5,29 доллара, "Газпром нефти" — на 0,33%, до 22,68 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,86% — до 30,57 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,34%, до 11,82 доллара, НЛМК — опускалась на 0,57%, до 17,28 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,29% — до 0,93 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 10,37 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,26% — до 15,24 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,81% — до 3,96 доллара. Стоимость бумаг "Магнита" увеличивалась на 0,72% — до 11,14 доллара, "Ленты" — на 0,48%, до 2,1 доллара.