МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду снижаются, инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов в отсутствие оптимистичных новостей о вакцине от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.37 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,72% — до 5969 пунктов, французский CAC 40 — на 1,38%, до 4396,53 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,92%, до 10973,2 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов последние новости в области исследования вакцины от коронавируса. Настроения на рыках ухудшились, поскольку надежды на скорое появление вакцины не оправдываются. СМИ сообщили, что фармацевтическая компания Moderna, которая ранее сообщала об успешном испытании вакцины, не предоставила достаточно информации об ее эффективности.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на макроэкономическую статистику из Великобритании. По данным Бюро национальной статистики страны, инфляция в Великобритании в апреле в годовом выражении замедлилась до 0,8% с 1,5% в марте, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,2%. Показатели оказались хуже прогнозов аналитиков.

Позднее в среду также ожидается публикация данных по инфляции в еврозоне за апрель. По окончательной оценке, как ожидается, годовая инфляция замедлилась до 0,4% с уровня марта в 0,7%.