МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом в ожидании стабилизации деловой активности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 2883,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1805,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос — на 0,1%, до 24399,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 1989,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 20595,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 5573 пункта.

Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Япония планирует отменить чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, в крупнейших городах страны. Власти Японии уже отменили чрезвычайное положение в ряде городов.

"Настроения инвесторов улучшились в связи с ожиданиями возобновления бизнеса после отмены чрезвычайного положения",- сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

В то же время давление на китайские индексы оказали ожидания инвесторами более серьезных мер по стабилизации экономики. Так, правительство Китая проведет заседание позднее на текущей неделе, где обсудит дальнейшую денежно-кредитную стратегию. Ранее Народный банк Китая (Центробанк) оставил неизменными основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85% и пятилетнюю ставку LPR — на уровне 4,65%, оправдав прогнозы экспертов.