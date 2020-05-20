МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью и в преддверии размещения ОФЗ Минфином РФ, доллар на этом фоне опускался до 72 рублей впервые с 11 марта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск среды снижается на 39 копеек – до 72,08 рубля (минутами ранее уже опускался до 72 рублей), курс евро — на 27 копеек, до 78,92 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,66% — до 34,88 доллара за баррель.