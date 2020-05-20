МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля укрепляется третий день подряд на интересе к рублевому госдолгу и стабильной нефти марки Brent, стоимость которой закрепилась на уровне около 35 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск среды снижался на 69 копеек — до 71,77 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 78,58 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,24% — до 35,08 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля начал торги среду с умеренного снижения к доллару и евро, однако растущие нефтяные котировки помогли изменить направление динамики отечественной валюты.

В результате, доллар опустился ниже 72 рублей, обновив минимум с 11 марта, евро закрепился под отметкой в 79 рублей.

"Со вчерашнего дня не произошло кардинальных изменений. Рубль медленно растёт на ралли в ОФЗ и стабильных ценах на нефть. Поддержку также оказывает налоговый период. Быстрому укреплению рубля мешает обострение отношений США и КНР", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

К окончанию первой половины дня рубль укреплялся к доллару и евро, хотя общая ситуация на развивающихся рынках была весьма неоднозначной, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Так, наряду с рублем заметный рост демонстрировали валюты ЮАР и Мексики, в то же время снижались валюты Турции и Индии, уточняет он.

Общая ситуация на глобальных рынках остается неоднозначной: с одной стороны, инвесторы продолжают позитивно реагировать на постепенное снятие мировых ограничений, с другой — беспокоятся в отношении рисков второй волны пандемии, указывает аналитик.

Баланс на рынке нефти остается также довольно шатким: в среду днем котировки Brent находились в плюсе, однако в последние дни на рынке наблюдается повышенная волатильность, и дневной рост также быстро может смениться падением, обращает внимание эксперт.

Поддержку рублю продолжает оказывать интерес инвесторов к российскому госдолгу на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставки Банком России, говорит Кравченко. Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор будет продолжать придерживаться мягкой процентной политики, добавляет он.

Результаты сегодняшних аукционов ОФЗ вероятно вновь отразят высокий спрос инвесторов на рублевый госдолг, прогнозирует эксперт.

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что спрос на ОФЗ в текущий момент исходит со стороны локальных банков и подогревается повторяющимися высказываниями главы ЦБ РФ о том, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки. При этом рынок ОФЗ уже начинает отыгрывать уровень ниже 4% к концу этого года, добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

Олег Кочетков из МТС Банка ожидает, что в среду динамика рубля в паре с долларом будет проходить в диапазоне 71,5-72,5 рубля.

Кравченко из ИК "Велес Капитал" напоминает, что вечером внимание рынка будет приковано к данным по запасам и добыче нефти в США. "Институт API ожидает снижения запасов сырой нефти и бензина, и если фактические данные подтвердят прогнозы, цены на нефть могут обновить новые максимумы, что придаст дополнительный импульс рублю", — добавляет он.

"Рубль сможет продолжить укрепление до отметки 70, но для этого нужен новый мощный фактор. Например, им могло бы стать ослабление напряженности между США и Китаем, которого, впрочем, пока не ожидается. И наоборот, очередная эскалация напряженности может спровоцировать ослабление рубля до 75-76 за доллар", — говорят аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.