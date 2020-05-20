МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 46,8 миллиарда рублей при спросе в 57,855 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 121,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 122,2187% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,83% годовых.

Ранее в среду Минфин России разместил ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года на 111,964 миллиарда рублей при спросе в 149,333 миллиарда. На следующем аукционе в среду министерство предложит инвесторам инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,824 миллиарда рублей.