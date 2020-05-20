МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций значительно прибавляет по основным индексам на фоне роста стоимости нефти и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.22 мск увеличивается на 2%, до 2765,88 пункта, индекс РТС — на 3,24%, до 1215,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 78 копеек, до 71,69 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 78,58 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,3% — до 35,45 доллара за баррель.

Основные европейские площадки преимущественно и умеренно также поднимаются, фьючерсы на основные американские биржевые индексы – прибавляют в районе 1%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Детского мира" поднимаются в цене почти на 6% после публикации текущих операционных данных.

Так, компания сообщила о рекордном росте онлайн-продаж в апреле: товарооборот её интернет-магазина и мобильного приложения увеличился в 3,8 раза год к году, до 3,3 миллиарда рублей. А доля онлайн-продаж в выручке сети "Детский мир" в России выросла почти в пять раз — до 42%. Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова также отметила: на сегодняшний день ритейлер видит, что продажи его розничных магазинов также выходят на траекторию роста.

Депозитарные расписки платежного сервиса Qiwi подскакивали в цене на 7,6%, обновив максимум с 12 марта, на фоне публикации отчетности за первый квартал и на новостях о дивидендах. К текущему моменту бумаги Qiwi дорожают на 4,77%.

Акции "Норникеля" дорожают на 2,9%, до 22 556 рубля.

С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам компании в последние дни оказывает увеличение цен на металлы и, в частности, на никель и палладий, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"С технической точки зрения акции поднялись до пиков с первой половины марта и вполне могут продолжить движение к историческому максимуму 23 656 рублей при сохранении благоприятного внешнего фона. Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 22 700 рублей, а вот завершение дня ниже 22 000 рублей, напротив, укажет на риски коррекции в район 20 300 – 21 100 рублей", — считает она.

Также в лидерах роста – малоликвидные бумаги "Мостотреста" (18,49%), обыкновенные акции "Россетей" (4,92%), префы "Ленэнерго" (3,88%), акции "Новатэка" (3,75%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,18%), а также акции компании "Энел Россия" (3,4%), "Лукойла" (3,09%), АФК "Система" (3,06%).

Среди лидеров снижения – акции группы "ПИК" (-1,39%), "Русгидро" (-0,91%), "Акрона" (-0,63%).

ПРОГНОЗЫ

До конца дня индекс Мосбиржи может протестировать 2780 пунктов, что составил плюс 3% к уровням вторника, но затем весьма вероятно снижение прироста до более умеренных 1-1,5%, полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

До конца сессии внимание инвесторов может сконцентрироваться на рынке нефти и отчете о её запасах в США – в целом на рынке складываются неплохие предпосылки для развития повышения, считает Кожухова.