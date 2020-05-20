События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 мая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|-11,7%
|-22,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (апрель)
|5,4 млрд йен
|-560 млрд йен
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|21,5
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|31,5
|36,1
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|10,2
|27,8
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|34,5
|39,2
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|16,2
|26,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|33,4
|38
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|13,6
|25
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|12
|25
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI
|13,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
|32,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг
|13,4
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,694%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|-56
|-59
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|2,981 млн
|2,4 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
|-56,6
|-41,5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май)
|-46,7
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м)
|0,3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|36,1
|38
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|27
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|26,7
|30
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
|5,27 млн
|4,3 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель)
|-8,5%
|-18,9%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|21:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.05)
|562,4 млрд долл (на 08.05)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ТГК-14 — ГОСА (реестр закрыт 21.05.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200520/831481738.html