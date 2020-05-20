МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются в среднем на 1,5%, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики на фоне мер поддержки и ослабления карантина, ожидая позднее в ходе торгов публикацию протокола апрельской встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,38%, до 24541,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,61%, до 9333,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,46%, до 2965,56 пункта.

Американские штаты начинают постепенно открывать свою экономику, а карантинные меры по стране ослабляются. Эти факторы на фоне мер поддержки экономики поддерживают настроения трейдеров, что приводит к росту на фондовых рынках.

"С этих отметок мы не ждем очень сильного роста, но также не ожидаем и тренда к снижению… Карантинные меры ослабляются, и все больше и больше стран берут эпидемию коронавируса под контроль, поэтому некоторое восстановление экономики уже учтено в фондовых торгах", — приводит агентство Рейтер слова рыночного экономиста Capital Economics Симоны Гамбарини (Simona Gambarini).

Рынки ждут позднее в ходе торгов публикацию протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 28-29 апреля. По итогам апрельской встречи регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых после двух неожиданных понижений в марте из-за коронавируса. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора.