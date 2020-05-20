МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Московская биржа назвала бумаги, которые начнут торговаться на вечерней сессии 22 июня, следует из сообщения торговой площадки.

Помимо "тяжеловесов" из нефтегазового сектора – бумаг "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и финансового сектора – Сбербанка, ВТБ и Московской биржи, на первом этапе начнут также торговаться акции "Аэрофлота".

Кроме этих, в число 25 бумаг, которые будут допущены к торгам на первом этапе, относятся акции "Алросы", "Полюса", Polymetal, "Северстали", "Норникеля", НЛМК, а также акции ФСК, "Русгидро", "Интер РАО", "Магнита", МТС и "Яндекса".

Допуск ценных бумаг к торгам в вечернюю торговую сессию осуществляется поэтапно: на первом этапе – допускается 25 акций из индекса Мосбиржи, на втором этапе – остальные акции из индекса Мосбиржи.

Также биржа рассматривает возможность допуска к торгам в вечернюю торговую сессию биржевых фондов (ETFs и БПИФ), торгуемых на основной торговой сессии.

Допуск к торгам облигаций, остальных ценных бумаг из основной сессии к торгам в вечернюю сессию не предполагается, уточняет торговая площадка.