МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 6,25 доллара, до 1751,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 0,82%, до 18,052 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказывает снижение курса доллара. Ослабление американской валюты традиционно стимулирует стоимость металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Аналитики также полагают, что инвесторы не отказываются от приобретения активов-"убежищ" на фоне сохранения неопределенности относительно перспектив развития экономики.

"На фоне меньшей необходимости надежных активов, таких как золото, тот факт, что оно медленно дорожает, говорит во многом о его силе, основанной на идее ликвидности", — приводит агентство Рейтер мнение директора по торговле металлами High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).