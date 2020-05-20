МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду вырос четвертый день подряд, прибавив 2,2-4,1% по индексам. Дорожающая нефть обеспечила обновление основными российскими биржевыми индексами 2,5-месячных максимумов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 2,18%, до 2770,79 пункта, индекс РТС — на 4,10%, до 1225,47 пункта. В течение торгов вторника оба индекса обновили максимумы с 6 марта: 2771,27 пункта и 1225,47 пункта, соответственно.

Рынок нефти вечером растет на 3%, до 35,69 доллара за баррель сорта Brent.