МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду заметно поднялись, в то время как трейдеры по всему миру оценивают перспективы восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер, принятых ранее по всему миру в ответ на распространение новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 прибавил 1,08%, достигнув 6067,16 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,87%, до 4496,98 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 11223,71 пункта.

Многие страны мира начинают ослаблять карантинные меры, что с учетом принятых в них ранее монетарных мер поддержки экономики поддержало ожидания восстановления и усилило склонность трейдеров к риску. Такие настроения поддержали фондовые рынки в целом. Так, Азия ранее в среду закрылась в основном ростом, в США индексы также поднимаются.

Поддержала "быков" и макростатистика. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, оценка годовой инфляции в еврозоне в апреле была пересмотрена — по окончательным данным, показатель составил 0,3% против мартовских 0,7%, хотя предварительная оценка предполагала инфляцию в 0,4%. Кроме того, инфляция в Великобритании в апреле в годовом выражении замедлилась до 0,8% с 1,5% в марте, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,2%.

Снижение показателей инфляции оставляет регуляторам больший запас для дальнейшего наращивания денежной массы в качестве мер стимулирования экономического роста.