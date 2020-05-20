МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос и обновил максимумы по индексам с 6 марта, долларовый индекс РТС почти компенсировал провал, произошедший тогда вслед за нефтяным рынком из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи с 31 марта.

Улучшение настроений на мировых фондовых площадках и рынке нефти обеспечили рост акций РФ четвертый день подряд.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 2,18%, до 2770,79 пункта, индекс РТС — на 4,10%, до 1225,47 пункта. В течение торгов вторника оба индекса обновили максимумы с 6 марта: 2771,27 пункта и 1225,47 пункта, соответственно.

РЫНОК РФ – 4-Й ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду повышался четвертый день подряд. Тон росту задавали повышавшиеся с утра нефтяные котировки. Баррель сорта Brent после краткосрочной приостановки продолжил расти и обновлять максимумы с начала апреля. Вечером он дорожал на 1,9% до 35,32 доллара.

Поддержка пришла от данных управления энергетической информации минэнерго США о падении коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 мая, на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, до 526,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этих запасов — на 1,2 миллиона баррелей.

Основные европейские фондовые индексы во вторник выросли на 0,9-1,3%. Американский рынок вечером прибавлял 1,4-1,9%. Трейдеры по всему миру оценивают перспективы восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер, принятых ранее по всему миру в ответ на распространение новой коронавирусной инфекции.

В лидерах роста в РФ оказались акции "Мостотреста" (+7,2%) на фоне новостей внеочередного собрания компании о ее реорганизации в формате выделения из нее нового акционерного общества "Дороги и мосты". Новому акционерному обществу в соответствии с передаточным актом будут переданы часть прав и обязанностей, включая долг "Мостотреста". Цена выкупа акций у несогласных акционеров составит 220,44 рубля за одну обыкновенную акцию "Мостотреста" при том, что к закрытию среды они стоили 171,95 рубля. В течение торгов среды они подскакивали до 197 рублей (+22,9%).

Также выросли акции "Новатэка" (+5,9%), "Норникеля" (+4,7%), "Россетей" (+5,5%), "Алросы" (+4%). Снизились в цене акции "Русгидро" (-2,1%), "Ленты" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,8%), "Акрона" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения преодоление индексом Мосбиржи уровня 2700 пунктов говорит в пользу дальнейшего восстановления российского рынка, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом ближайшей целью роста теперь выступает отметка 2850 пунктов, которая является сильным сопротивлением росту рынка. Сигналом же к отмене данного сценария, на наш взгляд, может являться отступление индекса Мосбиржи в район 2600 пунктов", — добавил он.

Рост на рынке носит неустойчивый характер, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Рынки могут не в полной мере учитывать последствия вирусного давления на мировую экономику, кроме того сохраняется напряженность в торговых отношениях США и КНР. По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2720-2780 пунктов", — оценил он.

Дополнительное сопротивление росту рынок может найти на уровне 2780 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".