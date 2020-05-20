МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в среду продолжает ощутимо расти против доллара и евро на фоне обновления рынком нефти максимума с начала апреля.

Налоговый период и общий рост аппетита к риску на глобальных рынках помогли рублю обновить двухмесячный максимум против основных резервных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 21.01 мск падает на 1,12 рубля, до 71,35 рубля, курс евро — на 85 копеек, до уровня 78,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар снижался до 71,13 рубля — минимума с 10 марта, евро — до 78,15 рубля, минимума с 6 марта. Таким образом, обе резервные валюты приблизились к тому, чтобы компенсировать рублю провал, произошедший в начале марта вслед за нефтяным рынком.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ВНЕШНЕГО ФОНА

Российская валюта в течение всех торгов среды. Тон росту задавали повышавшиеся с утра нефтяные котировки. Баррель сорта Brent, после краткосрочной приостановки накануне, продолжил расти и обновлять максимумы с начала апреля. Вечером он дорожает на 2,2%, до 35,4 доллара.

Нефть дорожает после выхода данных управления энергетической информации минэнерго США о падении её коммерческих запасов в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 мая, на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, до 526,5 миллиона баррелей.

Поддержка рублю пришла и от высокого спроса инвесторов на рублевую ликвидность, увеличившуюся в рамках налогового периода мая и размещения ОФЗ Минфином РФ. Ведомство установило новый рекорд по объему этих госбумаг в течение одного аукционного дня, продав их почти на 170 миллиардов рублей по номиналу. Спрос при этом составил 236,4 миллиарда.

Кроме того, основные европейские фондовые индексы в среду также заметно выросли. Американский фондовый рынок вечером тоже прибавляет. Трейдеры по всему миру оценивают перспективы восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер, принятых ранее в ответ на распространение новой коронавирусной инфекции.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 1,2-1,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 2,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В течение сессии среды поддержку рублю оказали рост цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся экономик, также считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар сделал существенный шаг к сильной поддержке в виде уровня 70 рублей. На наш взгляд, для ее преодоления долларовым "медведям" будет необходим серьезный повод. В текущих же условиях, в случае отступления к этому уровню, можно ожидать попыток начала коррекционного роста американской валюты", — оценил он.

Ближайший уровень, на котором рост валюты РФ может на время остановиться – 70,7 рублей за доллар, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Уже на следующей сессии мы можем увидеть коррекцию доллара вверх. Он способен быстро подняться выше 72,5 рубля. Евро сегодня более устойчив благодаря росту против доллара. Валюта единой Европы вновь тестирует планку 1,1 доллара. Однако положение евро не выглядит равновесным. Ожидаем на ближайших сессиях возвращения его курса к уровню 79 рублей", — добавил он.

В четверг курс будет формироваться в диапазоне 71-73 рублеи? за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Нефть, а также изменения в рыночных настроениях в сторону оптимизма в связи с постепенным выходом стран из-под карантинных мер могут оказывать рублю поддержку. В то же время заметим, что объемы продажи валюты ЦБ РФ продолжают снижение до уровнеи? порядка 150 миллионов долларов, что в более отдаленнои? перспективе при продолжении данного процесса может ослабить стабильность рубля", — заключил он.