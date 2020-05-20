ВАШИНГТОН, 20 мая /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии в среднем росли на 1,5-2% на фоне восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,52%, до 24575,90 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,08%, до 9375,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,67%, до 2971,61 пункта.

Американские штаты начинают постепенно открывать свою экономику, а карантинные меры по стране ослабляются. Эти факторы на фоне мер поддержки экономики поддерживают настроения трейдеров, что приводит к росту на фондовых рынках.

Не изменила ход торгов и публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 28-29 апреля.

Согласно протоколу, некоторые члены комитета управляющих регулятора высказывали опасения, что могут возникнуть новые волны пандемии в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В этом случае они не исключали, что урон экономике будет нанесен еще более существенный.

По итогам апрельской встречи регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых после двух неожиданных понижений в марте из-за коронавируса. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора.