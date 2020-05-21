МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном мало меняются на фоне неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире и продолжительностью влияния на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05% — до 2885,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,09%, до 1804,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 24397,29 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,16% — до 20561,44 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,45%, до 1998,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,08%, до 5568,6 пункта.

Инвесторы в целом предпочитают сохранять осторожность в то время как правительства по всему миру постепенно ослабляют карантинные меры. Многие трейдеры по-прежнему настороженно относятся к перспективам мировой экономики, так как статистика показывает, что полномасштабное восстановление еще далеко.

"(Мировой — ред.) сектор услуг был уничтожен. Уровень безработицы предполагает, что это восстановление займет некоторое время", — отметил агентству Рейтер главный управляющий фонда Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co Киёси Исигане (Kiyoshi Ishigane).

Также инвесторы обратили внимание на статданные из Японии. В апреле экспорт Японии сократился на 21,9%, а импорт — на 7,2% в годовом исчислении, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта на 22,7%, а импорта — на 12,9%.