МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет в четверг утром на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,0956 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0977 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 99,36 пункта.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в условиях нестабильности торговых отношений США и КНР. Так, сенат США в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.

Проблемы в глобальной экономике усиливают привлекательность доллара как основной валюты в мировой торговле и преобладающего средства международных расчетов.