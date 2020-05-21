МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в четверг на фоне признаков восстановления деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,08% — до 2,460 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,63% — до 5442,5 доллара, алюминия — на 1,37%, до 1512,5 долларов, цинка — на 0,15%, до 2036,5 доллара за тонну.

Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что объем потребления производственных металлов Китаем, крупнейшим потребителем меди в мире, в апреле вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,2% к прошлому месяцу.

Тем не менее увеличение стоимости металла ограничил рост напряженности в отношениях между Китаем и США. Так, сенат США в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.