МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс рубля после слабой динамики на старте торгов перешел к уверенному росту против доллара и евро, американская валюта опустилась ниже 71 рубля впервые с 10 марта, европейская — ниже 78 рублей впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск четверга снижается на 13 копеек – до 70,96 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 77,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,51% — до 36,29 доллара за баррель.